Getafe'den Alvaro Morata açıklaması: 'Galatasaray'daki işini bitirdiğinde...'

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'nın sözleşme bitimine kadar sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmemişken Getafe Başkanı Angel Torres'ten açıklama geldi.

Torres, "Morata ayrıldığından beri geri dönmek istediğini birçok kez söyledi. İspanya Milli Takımı'nın kaptanını getirmek büyük bir başarı olur. Galatasaray'daki işini bitirdiğinde, gelmek istiyorsa gelecektir" ifadelerini kullandı.

"GETAFE'YE DÖNMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Morata, önceki günlerde yaptığı açıklamada futbola başladığı Getafe'ye bir gün geri dönmek istediğini söylemişti.

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.