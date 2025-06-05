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Carlos Cuesta'dan eleştirilere yanıt: 'Galatasaray'da bir hata yaptığınızda...'

Carlos Cuesta'dan eleştirilere yanıt: 'Galatasaray'da bir hata yaptığınızda...'

5.06.2025 13:16:00
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Cumhuriyet Spor
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Carlos Cuesta'dan eleştirilere yanıt: 'Galatasaray'da bir hata yaptığınızda...'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Carlos Cuesta, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta, Maçkolik'e konuştu.

Cuesta, "Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ve katkı sağlamak. Buraya 3.5 yıllık bir kontratla geldim. Temmuz ayından itibaren kulübün hedeflerine katkı sağlamayı umuyorum. Gelecek planım bu yönde" dedi.

"ELEŞTİRİLER SERT DEĞİLDİ"

Kasımpaşa maçı sonrası gelen eleştirileri değerlendiren 26 yaşındaki savunmacı, "Eleştiriler sert değildi. Çünkü Galatasaray gibi bir takımda her maç önemli ve sonunda puan kaybına neden olacak bir hata yaptığınızda bu eleştiriler gelir" diye konuştu.

Cuesta, devre arasında transferinden sonra Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.


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