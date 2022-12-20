Napoli Khvicha Kvaratskhelia'yı bırakmıyor
Napoli kulübü, Khvicha Kvaratskhelia için gelen tekliflerin öneminin olmadığını çünkü hiçbirini kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Bu sezonki performansıyla futbolseverlerin dikkatini fazlasıyla çeken Napoli'nin Gürcü oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'ya gelen tekliflerle ilgili açıklama geldi.
Napoli'nin Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli yaptığı açıklamada "Kvaratskhelia'ya ne kadar teklif geldiği çok önemli değil, bizimle kalacak. Şu anda gitmesine izin verme şansımız yok" sözlerini kullandı.
Bir süredir Kvaratskhelia'ya Premier Lig'in milyarder ekiplerinden Newcastle'ın teklif yaptığı konuşuluyordu. Yaklaşık 50 milyon euroluk teklifle İtalyan ekibinin kapısını çalacağı belirtilen Newcastle'ın bu açıklamadan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.
21 yaşındaki hücum oyuncusu sezon başında Dinamo Batumi!'den Napoli'yi 10 milyon euroya transfer edilmişti. Gürcü oyuncu bu sezon çıktığı 34 maçta 21 gol 15 gol kaydederek performansının zirvesinde olduğunu gösterdi.
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