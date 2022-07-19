Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
Serie A ekiplerinden Napoli, Leo Ostigard'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalya Serie A takımlarından Napoli, Chelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly'nin yerini Premier Lig'den doldurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brighton'ın stoperi Leo Ostigard'la sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken İtalyan basınında yer alan haberlerde Ostigard'ın 5 milyon bonservis bedeline ek olarak 3 milyon Euro bonuslarla birlikte Napoli'ye transfer olduğu belirtildi.
Napoli'de forma giyeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ostigard," Tek isteğim kariyerimin bir bölümünde Napoli'de oynamaktı. Geçtiğimiz sezon Genoa'da oynadım ve Serie A hakkında bilgiye sahibim. Bu transferle hayallerim gerçek oldu." dedi.
Video Haberler
- Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
- Ağrı kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
- Bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
- Belediye plajında çalışanları darbettiler!
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'e girenler şaştı kaldı
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- AKP'li belediye, İBB ekiplerini içeri almadı
- Soylu’nun kuzeni hayatını kaybetti
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor
- O müdür hakkında yeni gelişme!
- Ve Cübbeli harekete geçti
- Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması!