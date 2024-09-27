Napoli kupa maçında Palermo karşısında gol oldu yağdı!

İtalya Kupası 2. tur maçında Napoli, evinde Palermo'yu 5-0 yendi.

Napoli kupa maçında Palermo karşısında gol oldu yağdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:34

İtalya Kupası 2. tur maçında Napoli, Palermo ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren goller sırasıyla, 7, 12, 42, 70, 77. dakikalarda sırasıyla Cyril Ngonge(2), Juan Jesus, David Neres ve Scott McTominay'dan geldi.

Palermo'da 58. dakikada Aljosa Vasic, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Napoli, bir sonraki maçında evinde Monza'yı ağırlayacak. Palermo ise Serie B'de Südtirol ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #İtalya Kupası #napoli #Palermo
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