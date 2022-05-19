Napoli, Miralem Pjanic'i transfer etmek istiyor

19 Mayıs 2022 Perşembe, 21:47

Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen ve gelecek sezonki durumu belirsizliğini koruyan Miralem Pjanic için İspanyol basınından bir haber gündemi sarstı.

Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, orta sahada forma giyen Fabian Ruiz'in belirsiz durumundan dolayı Miralem Pjanic için teklif yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan temsilcisinin, 32 yaşındaki futbolcu için ilk etaptaki planının kiralama olduğu aktarıldı.

Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Pjanic, 4 kez asist yaptı.

TEPKİ ÇEKTİ

Bosnalı yıldızın, Göztepe maçının kadrosuna hastalık sebebiyle alınmasının ardından bir gün sonraki Juventus karşılaşmasında tribünde olması Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti.