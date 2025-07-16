Adı Galatasaray ile anılıyordu: Djordje Petrovic'in yeni adresi resmen belli oldu!

Bournemouth, Djordje Petrovic transferinde mutlu sona ulaştı.

Premier Lig ekibi, bonservisi Chelsea'de bulunan kaleci Djordje Petrovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Bournemouth'un, geçen sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren kaleci için Chelsea'ye 28.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

GALATASARAY İLE ADI ANILIYORDU

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla kaleci transferi için ilk günden itibaren düğmeye basan Galatasaray, Sırp kaleciyi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmişti.

Chelsea ile bonservis pazarlığına oturan Galatasaray'ın son teklifinin 5 milyon Euro kiralık, 15 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğu iddia edilmişti. Chelsea'nin bu teklifi kabul etmemesi sebebiyle transferin rafa kalktığı ileri sürülmüştü.

31 MAÇTA FORMA GİYDİ

25 yaşındaki Sırp kaleci, geçen sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçirdi.

Ligue 1 ekibiyle 31 maçta sahada yerini alırken bu maçların 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Petkovic, kalesine gelen 38 gole ise engel olamadı.