Napoli, sahasında takıldı!
Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı. Union Berlin, Devler Ligi'nde ilk puanını aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Napoli, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Napoli, 39. dakikada Matteo Politano ile öne geçti. Union Berlin, bu gole 52. dakikada David Datro Fofana ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Napoli, grupta 7 puana yükseldi. Union Berlin ise Devler Ligi'ndeki ilk puanını aldı.
Napoli, gruplardaki bir sonraki haftada Real Madrid deplasmanına gidecek. Union Berlin, Braga ile Portekiz'de karşılaşacak.
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