Napoli - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında kendi sahasında Sassuolo'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 12:21
Napoli - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da ikinci hafta heyecanı sürüyor.

Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Alessio Dionisi'nin takımı Sassuolo ile karşılaşacak.

NAPOLI - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

NAPOLI - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Antonio Giua'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Napoli, ligin ilk haftasında Frosinone deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Sassuolo ise kendi sahasında ağırladığı Atalanta'ya 2-0 mağlup olmuştu.


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