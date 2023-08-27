Napoli - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında kendi sahasında Sassuolo'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da ikinci hafta heyecanı sürüyor.
Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Alessio Dionisi'nin takımı Sassuolo ile karşılaşacak.
NAPOLI - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
NAPOLI - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Antonio Giua'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Napoli, ligin ilk haftasında Frosinone deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Sassuolo ise kendi sahasında ağırladığı Atalanta'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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