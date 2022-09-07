Nathan Redmond Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
Beşiktaş, İngiltere'de Southampton forması giyen Nathan Redmond ile anlaştı. İngiliz oyuncu, resmi imza için İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen kanat oyuncusu Nathan Redmond'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.NTVSpor'un haberine göre, transferi için anlaşma sağlanan 28 yaşındaki futbolcu resmi imza için İstanbul'a geldi.
REDMOND BEŞİKTAŞ'TA NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Nathan Redmond, Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. 28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılardan 1 yıl için 1.5 milyon euro ücret alacak.
OYNADIĞI TAKIMLAR VE PERFORMANSI
İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 7 sezondur Southampton forması giyen Redmond, 232 maçta 30 gol attı ve 27 asist yaptı. Geçen sezon 3 gol 6 asist üreten futbolcu, Birmingham, Burton Albion, Norwich City ve Southampton'da oynadı.
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