Beşiktaşlı yöneticiden Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 09:46

Güncelleme: 18.07.2023 - 10:36

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, hedeflenen oyuncuların transfer edilememesiyle ilgili tepkiler üzerine paylaşım yaptı.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleştiren Şenol şu sözleri kullandı:

Umut Şenol (solda)

"GAYRİMENKUL SATIP GÜNÜ KURTARMIYORUZ"

- Bizim 2024-2025 sezonunda biri 37 biri 39 yaşında olacak iki oyuncuya yılda 13 milyon Euro net yani 20 milyon Euro brüt ödeme zorunluluğumuz yok.

- Gayrimenkullerimizi satıp günü kurtarmıyoruz.

- Elimizde hala anlamlı ve fonksiyonel bir kripto para çıkarma kozumuz duruyor.

- 2019 Ekim'den bu yana döviz bazında borcumuz yarıya düştü.

- Beşiktaş'ın geleceğini harcayarak bugünü yönetmek kolay, bunu yapmadığımız için eleştirileri göğüslemeye hazırız ama bizi üzen makul çoğunluğun sessizliği ve bir kısım muhalefetin kalite seviyesidir.