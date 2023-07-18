Beşiktaşlı yöneticiden Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme!
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak transfer hakkında açıklamada bulundu. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye atıfta bulunan Şenol, "Beşiktaş'ın geleceğini harcayarak bugünü yönetmek kolay, bunu yapmadığımız için eleştirileri göğüslemeye hazırız ama bizi üzen makul çoğunluğun sessizliği ve bir kısım muhalefetin kalite seviyesidir" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, hedeflenen oyuncuların transfer edilememesiyle ilgili tepkiler üzerine paylaşım yaptı.
Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleştiren Şenol şu sözleri kullandı:
Umut Şenol (solda)
"GAYRİMENKUL SATIP GÜNÜ KURTARMIYORUZ"
- Bizim 2024-2025 sezonunda biri 37 biri 39 yaşında olacak iki oyuncuya yılda 13 milyon Euro net yani 20 milyon Euro brüt ödeme zorunluluğumuz yok.
- Gayrimenkullerimizi satıp günü kurtarmıyoruz.
- Elimizde hala anlamlı ve fonksiyonel bir kripto para çıkarma kozumuz duruyor.
- 2019 Ekim'den bu yana döviz bazında borcumuz yarıya düştü.
- Beşiktaş'ın geleceğini harcayarak bugünü yönetmek kolay, bunu yapmadığımız için eleştirileri göğüslemeye hazırız ama bizi üzen makul çoğunluğun sessizliği ve bir kısım muhalefetin kalite seviyesidir.
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