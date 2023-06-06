Nazilli Belediyespor'a İzmir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, AKP’li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın satmak istediği Nazilli Belediyespor'a CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün talebi üzerine otobüs hibe etti.
İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın Nazilli Belediyespor’u satışa çıkarmasının tartışmaları sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi, takıma otobüs hibe etti.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün sosyal medya hesaplarından otobüsün fotoğraflarını paylaşarak, “Nazilli Belediyesi'nin şehrimizin takımı Nazilli Belediyespor'un hizmetinde kullanmak amacıyla Şahsım aracılığı ile talep ettiği otobüs, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Tunç Soyer'in takdirleriyle ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından Nazilli Belediyesi'ne hibe edildi. Ricamız üzerine talebi geri çevirmeyen, Tunç Soyer başkanımıza ve bu aracın Nazilli'ye kazandırılmasında destek veren CHP İzmir Milletvekili değerli dostum Mahir Polat'a ve talebin uzun süre takipçisi olan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen'e ve Başkanımız Ünal Önal’a çok teşekkür ediyorum. Sporcu gençlerimizin yararına kullanılması dileğiyle Nazilli Belediyespor'umuza hayırlı olsun” dedi.
Nazilli Belediyesi'nin şehrimizin takımı Nazilli Belediyespor'un hizmetinde kullanmak amacıyla Şahsım aracılığı ile talep ettiği otobüs, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Tunç Soyer'in takdirleriyle ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından Nazilli… pic.twitter.com/UWqjxI84ke— Süleyman Bülbül (@avsbulbul) June 6, 2023
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