NBA Avrupa'da bir İstanbul takımı olacak!

7.11.2025 20:52:00
NBA Avrupa projesi, Ekim 2027'de start alacak. Organizasyonda Milano, Roma, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barselona, Berlin, Münih, İstanbul ve Atina olmak üzere 12 şehirden takımlar daimi olarak yer alacak.

NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, NBA Avrupa projesinin Ekim 2027'de başlayacağını ve organizasyonda daimi olarak yer alacak 12 takımın şehirlerini duyurdu.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Aivazoglou, Milano'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, NBA Avrupa'da, Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), İstanbul (Türkiye) ve Atina (Yunanistan) olmak üzere 12 şehirden birer takımın kalıcı olarak yer alacağını belirtti.

Aivazoglou, NBA Avrupa organizasyonunun Ekim 2027'de başlamasının planlandığını aktardı.

NBA Avrupa'nın 12'si kalıcı ve 4'ü sportif başarıya dayalı olmak üzere 16 takımdan oluşması bekleniyor.

