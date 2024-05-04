NBA Batı Konferansı'nda yarı final eşleşmesi belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Dallas Mavericks, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 114-101 yenerek seride 4-2 öne geçti ve Batı Konferansı'nda yarı finale çıktı.

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Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:01
NBA Batı Konferansı'nda yarı final eşleşmesi belli oldu
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NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. 

Batı Konferansı'nda Mavericks, Clippers'ı 13 sayı farkla geçti.

Bu sonucun ardından Dallas, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder'la eşleşti.

Mavericks'te Kyrie Irving 30 sayı, Luka Doncic ise 28 sayı kaydetti ve galibiyette önemli rol oynadı.

Clippers'ta ise Norman Powell, 20 sayı kaydetti.

MAGIC SERİYİ EŞİTLEDİ 

Doğu Konferansı'nda play-off ilk turunda Orlando Magic, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 103-96 yendi ve seride 3-3 eşitliği sağladı.

Magic'te Paolo Banchero 27 sayı ve Franz Wagner ise 26 sayı attı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 50 sayı kaydetmesinde rağmen takımına galibiyet getiremedi.


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