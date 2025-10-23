NBA'de bahis skandalı! Chauncey Billups ve Terry Rozier gözaltında...

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yasa dışı bahis operasyonuna yönelik geniş çaplı bir soruşturma kapsamında Miami Heat oyuncusu Terry Rozier ve Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups'ı gözaltına aldı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, operasyonun iki farklı ayağı bulunuyor: Billups'un gözaltısı mafya bağlantılı bir poker şebekesiyle, Rozier'in dosyası ise NBA maçlarına yönelik bahis manipülasyonu iddialarıyla ilişkili.

Soruşturmanın fitilini, 23 Mart 2023'te oynanan Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans maçı ateşledi.

O dönem Hornets forması giyen Rozier'in performansına yönelik olağan dışı bir bahis akışı tespit edildi. Profesyonel bir bahisçinin sadece 46 dakika içinde toplam 13.759 dolar değerinde, Rozier'in düşük istatistikler sergileyeceği yönünde 30 farklı bahis yaptığı belirlendi.

Rozier o maçta yalnızca 10 dakika sahada kalmış ve "ayak sakatlığı" gerekçesiyle oyunu terk etmişti.

FBI raporlarına göre, Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups, Oregon'da düzenlenen başka bir operasyonda yasa dışı poker organizasyonlarına katılmakla suçlanıyor.

Soruşturma, mafya bağlantılı finansal ilişkiler ve "yüksek bahisli özel oyunlar" üzerinden yürütülüyor.

FBI Direktörü Kash Patel'in, soruşturmaya dair yeni bilgileri açıklamak üzere basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

NBA yönetimi ise olayın lig itibarı açısından büyük bir kriz oluşturabileceğini belirterek iç soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.