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NBA'de konferans finaline çıkan son ekip belli oldu!

NBA'de konferans finaline çıkan son ekip belli oldu!

19.05.2025 09:56:00
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NBA'de konferans finaline çıkan son ekip belli oldu!

Oklahoma City Thunder, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde kendi evinde ağırladığı Denver Nuggets'ı 125-93 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans finaline yükseldi.

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor.

Paycom Center'daki konferans yarı finali maçında Oklahoma City Thunder'ın Kanadalı yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Jalen Williams 24 sayı kaydederken Chet Holmgren, 13 sayı ve 11 ribauntla " double-double" yaptı.

RAKİBİ MINNESOTA TIMBERWOLVES

Nuggets'da Nikola Jokic 20 sayı, Christian Braun 19 sayı ve Jamal Murray, 13 sayıyla oynadı.

Aaron Gordon'ın 8 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Thunder, Batı Konferansı finalinin ilk maçında Çarşamba günü Minnesota Timberwolves'un rakibi olacak.

Doğu Konferansı finalinde ise Indiana Pacers ile New York Knicks kozlarını paylaşacak.

İlgili Konular: #nba #oklahoma city thunder #Denver Nuggets

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