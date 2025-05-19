NBA'de konferans finaline çıkan son ekip belli oldu!

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor.
Paycom Center'daki konferans yarı finali maçında Oklahoma City Thunder'ın Kanadalı yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Jalen Williams 24 sayı kaydederken Chet Holmgren, 13 sayı ve 11 ribauntla " double-double" yaptı.
RAKİBİ MINNESOTA TIMBERWOLVES
Nuggets'da Nikola Jokic 20 sayı, Christian Braun 19 sayı ve Jamal Murray, 13 sayıyla oynadı.
Aaron Gordon'ın 8 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Thunder, Batı Konferansı finalinin ilk maçında Çarşamba günü Minnesota Timberwolves'un rakibi olacak.
Doğu Konferansı finalinde ise Indiana Pacers ile New York Knicks kozlarını paylaşacak.