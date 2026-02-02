NBA'de New York Knicks'ten 6 maçlık seri!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.02.2026 11:37:00
New York Knicks, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 112-100 mağlup etti.

NBA'de New York Knicks, Los Angeles Lakers'ı 112-100 yenerek art arda 6. galibiyetine ulaştı.

Madison Square Garden'da Lakers'ı ağırlayan Doğu Konferansı ikincisi Knicks, OG Anunoby'nin 25 ve Landry Shamet'in 23 sayı attığı maçta galip geldi.

Sezonun 31. galibiyetini elde eden Knicks'te Jalen Brunson 12 sayı, 13 asist ve Karl-Anthony Towns 11 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Luka Doncic'in 30 sayı, 15 ribaunt, 8 asist ve LeBron James'in 22 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performansları, Lakers'ın 19. mağlubiyetini engelleyemedi.

THUNDER, NUGGETS DEPLASMANINDA KAZANDI

Oklahoma City Thunder, Ball Arena'da konuk olduğu Denver Nuggets'ı 121-111 mağlup etti.

Bu sezon 39. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 13 asist ve Cason Wallace 27 sayı, 6 ribaunt üretti.

Nuggets'ta ise Peyton Watson'ın 29 ve Nikola Jokic'in 16 sayısı, sezonun 17. yenilgisini önleyemedi.

