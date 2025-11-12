NBA'de Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors'a geçit vermedi!

NBA'de Oklahoma City Thunder, sahasında Golden State Warriors'ı 126-102 mağlup etti.
Son şampiyon Thunder'a sezonun 11. galibiyetini getiren maçta, Shai Gilgeous-Alexander, 28 sayı, 11 asist, 5 ribaunt, Chet Holmgren 23 sayı, 11 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Isaiah Joe 18, Ajay Mitchell 17 sayı kaydetti.
Warriors'ta Jonathan Kuminga 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, hastalığı nedeniyle 3 maç sonra parkeye dönen Stephen Curry, 11 sayı üretti.
Thunder, bu sonuçla sahasındaki 5 maçı da kazandı. Warriors ise deplasmanda üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı.
PHILADELPHIA 76ERS EVİNDE KAZANDI
Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da konuk ettiği Boston Celtics'i 102-100 mağlup etti.
76ers'ta Justin Edwards 22 sayı, Tyrese Maxey 21 sayı, 9 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Andre Drummond 14 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Adem Bona ise 14 dakika sahada kalarak 2 sayı, 4 ribaunt, 2 blok üretti.
Celtics'te ise Jaylen Brown 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Derrick White 18 sayı, 7 asist, Anfernee Simons 17 sayıyla maçı tamamladı.