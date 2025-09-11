Cumhuriyet Gazetesi Logo
NBA'den yeni kural değişikliği!

NBA'den yeni kural değişikliği!

11.09.2025 14:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
NBA'den yeni kural değişikliği!

NBA, yaklaşan sezonda yeni bir kural değişikliğini uygulamaya koyacak.

NBA, yaklaşan sezonda yeni bir kural değişikliğini uygulamaya koyacak.

ESPN'den Shams Charania'nın X hesabından aktardığına göre, dönem sonlarında yapılan başarısız şut girişimleri artık bireysel oyuncuların istatistiklerinde "kaçan şut" olarak değil, takım istatistiklerinde görünecek.

Bu değişiklik özellikle, son saniyelerde yapılan uzun mesafeli denemelerin oyuncuların yüzde oranlarını olumsuz etkilememesi için yapıldı.

Bu kuralın, oyuncuların daha fazla uzun mesafeli şut denemesi yapmasını teşvik etmesi bekleniyor. Yaz Ligi'nde test edilen değişiklik, NBA'in Rekabet Komitesi tarafından da onaylandı.

İlgili Konular: #nba #basketbol #kural

İlgili Haberler

Letonya'da şov devam ediyor! 12 Dev Adam yarı finalde!
Letonya'da şov devam ediyor! 12 Dev Adam yarı finalde! A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te çeyrek finalde parkeye çıktı. Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geldi. Maçı 91-77 kazanan 12 Dev Adam yarı finale yükseldi.
12 Dev Adam, İspanyol basınında! 'Türkiye'nin altın düşü devam ediyor'
12 Dev Adam, İspanyol basınında! 'Türkiye'nin altın düşü devam ediyor' İspanya spor basını, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımını altın madalya adayı olarak göstererek pivot Alperen Şengün'ü öne çıkardı.
12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu!
12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu! A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükseldi. 12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi, Litvanya'yı eleyen Yunanistan oldu.