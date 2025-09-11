NBA'den yeni kural değişikliği!

NBA, yaklaşan sezonda yeni bir kural değişikliğini uygulamaya koyacak.

ESPN'den Shams Charania'nın X hesabından aktardığına göre, dönem sonlarında yapılan başarısız şut girişimleri artık bireysel oyuncuların istatistiklerinde "kaçan şut" olarak değil, takım istatistiklerinde görünecek.

Bu değişiklik özellikle, son saniyelerde yapılan uzun mesafeli denemelerin oyuncuların yüzde oranlarını olumsuz etkilememesi için yapıldı.

Bu kuralın, oyuncuların daha fazla uzun mesafeli şut denemesi yapmasını teşvik etmesi bekleniyor. Yaz Ligi'nde test edilen değişiklik, NBA'in Rekabet Komitesi tarafından da onaylandı.