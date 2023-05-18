NBA'de Heat, Celtics karşısında serinin ilk maçını kazandı
NBA Doğu Konferansı final serisi ilk maçında Miami Heat, 123-116’lık skorla Boston Celtics’i mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off’larında Doğu Konferansı final serisinin ilk maçı oynandı.
Normal sezonu ikincilik ile kapatan Boston Celtics, play-off’lara sekizinci sıradan giren Miami Heat'e 123-116 mağlup olarak şampiyonluğa veda etti.
MAÇIN ADAMI JIMMY BUTLER!
Miami Heat’te Jimmy Butler 35 sayı, 7 asist, 5 ribaund katkısıyla maçın yıldızı oldu. Konuk ekipte Bam Adebayo 20 sayı, 8 ribaund, 5 asist, Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin ve Kyle Lowry de 15’er sayı kaydetti. Boston Celtics’te ise Jayson Tatum’un 30 sayı, 7 ribaundu, Jaylen Brown’un 22 sayı, 9 ribaundu, Malcolm Brogdon’un da 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Serinin ikinci maçı, 20 Mayıs’ta yine Boston’ın sahasında oynanacak.
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