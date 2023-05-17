NBA'de Nuggets, Lakers karşısında seriye galibiyetle başladı
NBA Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 132-126 yenerek Batı Konferansı final serisine galibiyetle başladı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferans finalleri serisinin ilk maçında Denver Nuggets, Ball Arena'na Los Angeles Lakers'ı ağırladı.
Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic 34 sayı, 21 ribaunt, 14 asistle "triple double" yaparak takımını sırtladı. Michael Porter'ın 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Jamal Murray 31, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Lakers'ta ise Anthony Davis'in 40 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Karşılaşmayı LeBron James 26 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, Austin Reaves 23 sayı, 8 asistle tamamladı.
Serinin ikinci maçı 19 Mayıs Cuma günü, TSİ 03.30'da yine Nuggets'ın sahasında oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı