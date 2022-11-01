NBA ekibi Brooklyn Nets'te Steve Nash'in görevine son verildi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets, başantrenör Steve Nash ile yolların ayrıldığını açıkladı.
NBA ekiplerinden Brooklyn Nets'te başantrenör Steve Nash dönemi sona erdi.
Nets'in internet sitesinden yapılan açıklamada, başantrenör Steve Nash'le yolları ayırma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
YENİ İSİM BELLİ OLACAK
Takımın yeni başantrenörünün kim olacağı konusunda kararın kısa süre içinde verileceği belirtildi.
Brooklyn Nets, başantrenörlük görevi için Eylül 2020'de Nash'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. İlk başantrenörlük deneyimini yaşayan Nash, oyunculuk kariyerinde Phoenix Suns, Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers formaları giydi.
Nash, iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandığı NBA'de 8 defa all-star kadrosuna seçildi.
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