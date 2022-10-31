NBA'de Los Angeles Lakers, 5 maçın ardından güldü

31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:15

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken bu sezon ilk galibiyetini Denver Nuggets karşısında alan Los Angeles Lakers dikkat çekti.

Crypto Arena'da oynanan mücadeleyi 121-110 kazanan Lakers'ta Anthony Davis 23 sayı 15 ribaunt ile yıldızlaşırken, LeBron James 26 sayı 6 ribaunt 8 asist, Russell Westbrook ise 18 sayı 8 ribaunt 8 asistlik performans gösterdi. Konuk ekip Denver Nuggets'da ise Nikola Jokic'in 23 sayı 14 ribaunt 6 asistlik performansı yeterli olmadı.

Bu sonuçla beraber Los Angeles Lakers, sezonun ilk 5 maçından mağlubiyetle ayrılmasının ardından ligdeki ilk galibiyetini Denver Nuggets karşısında almış oldu. Denver ise bu sezon çıktığı 7. maçta 3. kez mağlubiyet yaşadı.

ALPEREN ŞOV DEVAM EDİYOR

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Phoenix Suns'a 124-109 mağlup olduğu maçta 16 sayı 9 ribaunt 2 asistlik performansı ile dikkat çekti. Bir diğer temsilcimiz Cedi Osman ise Cleveland Cavaliers'ın New York Knicks'i 121-108 mağlup ettiği karşılaşmayı 3 sayı ile tamamladı.

NBA'de gecenin diğer maçlarında ise sonuçlar şu şekilde:

Boston Celtics 112-94 Washington Wizards

Detroit Pistons 128-114 Golden Stata Warriors

San Antonio Spurs 107-98 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 114-105 Orlando Magic