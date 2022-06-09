NBA final maçları ne zaman? Boston Celtics - Golden State Warriors maçı ne zaman?
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline, Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors 7'nci, Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics ise 18'inci kupasını kazanmak için çıkıyor. NBA final maçları ne zaman? Boston Celtics - Golden State Warriors maçı ne zaman?
Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 7. karşılaşmayı kazandı ve NBA finaline adını yazdırdı.
2022 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline, Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors 7'nci, Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics ise 18'inci kupasını kazanmak için çıkacak.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 120-108 yenen Boston Celtics, seride 1-0 öne geçti.
Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics ile karşılaştığı serinin 2. maçını, 3. çeyrekteki etkili (35-14) performansıyla kazandı.
NBA final serisi üçüncü maçında Doğu Konferansı şampiyonu Celtics, Batı Konferansı şampiyonu Warriors'ı TD Garden'da ağırladı.
İlk ve son çeyrekte etkili performans ortaya koyan Celtics, pota altı sayılarında rakibine 52-26'lık üstünlük kurarak karşılaşmadan galip ayrıldı.
MAÇ PROGRAMI
1. Maç: Golden State Warriors-Boston Celtics (3 Haziran Cuma TSİ 04.00)
2. Maç: Golden State Warriors-Boston Celtics (6 Haziran Pazartesi TSİ 03.00)
3. Maç: Boston Celtics-Golden State Warriors (9 Haziran Perşembe TSİ 04.00)
4. Maç: Boston Celtics-Golden State Warriors (11 Haziran Cumartesi TSİ 04.00)
5. Maç (gerekirse): Golden State Warriors-Boston Celtics (14 Haziran Salı TSİ 04.00)
NBA FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?
2022 NBA Finalleri SSport'tan canlı olarak yayınlanacak.
SON 20 YILIN NBA ŞAMPİYONLARI
2021: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (4-2)
2020: Los Angeles Lakers-Miami Heat (4-2)
2019: Toronto Raptors-Golden State Warriors (4-2)
2018: Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-0)
2017: Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-1)
2016: Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors (4-3)
2015: Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-2)
2014: San Antonio Spurs-Miami Heat (4-1)
2013: Miami Heat-San Antonio Spurs (4-3)
2012: Miami Heat-Oklahoma City Thunder (4-1)
2011: Dallas Mavericks-Miami Heat (4-2)
2010: Los Angeles Lakers-Boston Celtic (4-3)
2009: Los Angeles Lakers-Orlando Magic (4-1)
2008: Boston Celtics-Los Angeles Lakers (4-2)
2007: San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers (4-0)
2006: Miami Heat-Dallas Mavericks (4-2)
2005: San Antonio Spurs-Detroit Pistons (4-3)
2004: Detroit Pistons-Los Angeles Lakers (4-1)
2003: San Antonio Spurs-New Jersey Nets (4-2)
2002: Los Angeles Lakers-New Jersey Nets (4-0)
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