NBA koçu Popovich, depremzede çocuklar için destek çağrısında bulundu

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 14:28

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 14:35

NBA takımlarından San Antonio Spurs'ın baş antrenörü Gregg Popovich, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

Gregg Popovich, depremlerin ardından hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Popovich, "İsteyeceğim tek şey. Eğer parasal olarak yardım edebilecek birileri varsa, bunu yapmanın bir yolunu bulmak için, bölgedeki yetimler için eğitim kurumları olan Darüşşafaka Okulları ile yapacağım. Bu harika bir organizasyon. Yüz yılı aşkın bir süredir faaliyette..." dedi.

Popovich, bir yıl Diyarbakır'da yaşadığını ve gençliğinde Gaziantep dahil pek çok yeri gezdiğini söyledi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Darüşşafaka Okulları, 1863'ten bu yana yetimlere eğitim ve barınma imkanı sağlıyor ve ayakta kalabilmek için bağışlara ihtiyaç duyuyor.

POPOVİCH KİMDİR?

Popovich 1996'dan bu yana Spurs'ün koçluğunu yapıyor ve aynı zamanda NBA Batı Konferansı franchise'ının başkanlığını yürütüyor.

NBA'in en iyi koçlarından biri olan Popovich, 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014 yıllarında olmak üzere beş kez NBA şampiyonluğunu kazandı.