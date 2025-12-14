NBA Kupası'nda New York Knicks ve San Antonio Spurs finalde

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 13:03:00
AA
NBA Kupası'nda New York Knicks ve San Antonio Spurs finale yükseldi. New York Knicks'te Jalen Bronson 40, San Antonio Spurs'te ise Devin Vassell 23 sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda New York Knicks ve San Antonio Spurs finale yükseldi.

NBA Kupası yarı finallerine ev sahipliği yapan Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da Orlando Magic-New York Knicks ve Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs maçları oynandı.

Knicks'in Magic'i 132-120 yendiği mücadelede 40 sayı, 8 asist üreten Jalen Brunson, galibiyetin mimarı oldu. Karl-Anthony Towns 29 sayı, 8 ribaunt ve OG Anunoby 24 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Magic'te ise Jalen Suggs'ın 26 ve Paolo Banchero'nun 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Büyük çekişmeye sahne olan bir diğer karşılaşmada ise Spurs, Thunder'ı 111-109 mağlup etti.

Devin Vassell'in 23, Stephon Castle, De'Aaron Fox ve Victor Wembanyama'nın 22'şer sayısı, Spurs'ün galibiyetinde önemli rol oynadı.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 29, Jalen Williams ve Chet Holmgren'in 17'şer sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Spurs ile Knicks arasındaki NBA Kupası finali, 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 04.30'da oynanacak.

