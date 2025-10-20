NBA'de sezon öncesi maçlarının oynanmasıyla 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi merak konusu oldu. Peki, NBA ne zaman başlıyor? NBA maç takvimi...
NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025-2026 NBA sezonu 22 Ekim 2025 Çarşamba günü başlayacak.
Sezon açılış maçları Oklahoma City Thunder - Houston Rockets ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmaları olacak.
Türkiye saatiyle Thunder - Rockets maçı gece 02:30'da, Lakers - Warriors maçı ise 05:00'te oynanacak.
2025-26 SEZONU NBA TAKVİMİ
21 Ekim: 2025-26 NBA Normal Sezonunun Başlangıcı – Açılış Gecesi
31 Ekim : Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları Prime'da başlıyor
1 Kasım : NBA Mexico City Maçı 2025 – Detroit Pistons - Dallas Mavericks, Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te
28 Kasım: Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları sona eriyor
9-10 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Eleme Turları (Çeyrek Finaller) Prime'da
13 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Yarı Finaller (Las Vegas, NV) Prime'da
16 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Şampiyonluk (Las Vegas, NV) Prime'da
25 Aralık: Noel Günü ( 12:00 ET: Cavs - Knicks | 14:30 ET: Spurs - Thunder | 17:00 ET: Mavs - Warriors | 20:00 ET: Rockets - Lakers | 22:30 ET: Wolves - Nuggets) — Tüm maçlar ABC ve ESPN'de
5 Ocak: 10 günlük sözleşmeler artık imzalanabilir
10 Ocak: Tüm NBA sözleşmeleri sezonun geri kalanı için garanti altına alınacak.
15 Ocak: NBA Berlin Maçları 2026 – Magic - Grizzlies (Berlin, Uber Arena)
18 Ocak: NBA Londra Oyunları 2026 – Magic - Grizzlies (Londra, The O2)
19 Ocak: Martin Luther King Jr. Günü ( 13:00 ET: Bucks - Hawks | 14:30 ET: Thunder - Cavs | 17:00 ET: Mavs - Knicks | 20:00 ET: Celtics - Pistons) — Tüm maçlar NBC ve Peacock'ta
5 Şubat: NBA Takas Son Tarihi
13-15 Şubat: 2026 NBA All-Star , Los Angeles, Kaliforniya
1 Mart: Playoff uygunluk muafiyeti son tarihi
12 Nisan: Normal sezon bitimi