Cumhuriyet Gazetesi Logo
NBA play-off'larında Spurs, Thunder'ı devirdi: Seride yeniden eşitliği yakaladı

NBA play-off'larında Spurs, Thunder'ı devirdi: Seride yeniden eşitliği yakaladı

25.05.2026 10:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
NBA play-off'larında Spurs, Thunder'ı devirdi: Seride yeniden eşitliği yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 103-82 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 103-82 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Frost Bank Center'da oynanan Batı Konferansı finali 4. maçında Thunder'ı ağırlayan Spurs, Victor Wembanyama'nın 33 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performansıyla galibiyete ulaştı.

Ev sahibi ekipte Devin Vassell ve Stephon Castle 13'er, De'Aaron Fox ise 12 sayıyla mücadele etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 19, Isaiah Hartenstein'ın 12 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dört galibiyete ulaşacak tarafın NBA finallerine yükseleceği serinin 5. maçı, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

İlgili Konular: #nba #oklahoma city thunder #San Antonio Spurs

İlgili Haberler

NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks, seride 3-0 öne geçti
NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks, seride 3-0 öne geçti NBA Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 121-108 yenen New York Knicks seride 3-0 öne geçti.
NBA Batı Konferansı finalinde Thunder, Spurs karşısında eşitliği sağladı
NBA Batı Konferansı finalinde Thunder, Spurs karşısında eşitliği sağladı NBA Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'u 122-113 mağlup etti.
NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks seride 2-0 öne geçti
NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks seride 2-0 öne geçti NBA Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı 109-93 mağlup ederek seride 2-0 üstünlüğü yakaladı.