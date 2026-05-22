Cumhuriyet Gazetesi Logo
NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks seride 2-0 öne geçti

NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks seride 2-0 öne geçti

22.05.2026 10:52:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks seride 2-0 öne geçti

NBA Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı 109-93 mağlup ederek seride 2-0 üstünlüğü yakaladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı 109-93 mağlup eden New York Knicks, seride 2-0 öne geçti.

Madison Square Garden'da oynanan maçta Josh Hart, 26 sayıyla play-off kariyer rekoru kırarken, Jalen Brunson 19 sayı, 14 asist, Karl-Anthony Towns 18 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi.

Üst üste 9. galibiyetini alan Knicks, 1999'dan bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükselme yolunda önemli avantaj yakaladı.

Donovan Mitchell'ın 26 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta, James Harden 18 sayı, Jarrett Allen 13 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

Serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Pazar gecesi Cleveland kentindeki Rocket Arena'da oynanacak.

İlgili Konular: #nba #Cleveland Cavaliers #New York Knicks

İlgili Haberler

Euroleague ile lisans anlaşmasını yenileyen Fenerbahçe Beko’dan NBA Europe’a açık kapı
Euroleague ile lisans anlaşmasını yenileyen Fenerbahçe Beko’dan NBA Europe’a açık kapı Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile bu sezon sonunda bitecek olan lisans anlaşmasını yenileme kararı aldığını duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, EuroLeague - NBA Europe iş birliğinin basketbolu daha da ileriye taşıyacağı vurgulandı.
NBA Batı Konferansı finalinde Thunder, Spurs karşısında eşitliği sağladı
NBA Batı Konferansı finalinde Thunder, Spurs karşısında eşitliği sağladı NBA Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'u 122-113 mağlup etti.
NBA'de konferans finali bileti alan son takım Cavaliers
NBA'de konferans finali bileti alan son takım Cavaliers Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 125-94 yenen ve seriyi 4-3 kazanan Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finaline yükseldi.