NBA Sezon İçi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu: Los Angeles Lakers tarihe geçti!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 10:37

Güncelleme: 10.12.2023 - 10:37

NBA Sezon İçi Turnuvası final maçını kazanan Los Angeles Lakers, kupanın sahibi oldu.

Bu sezon ilk kez düzenlenen turnuvanın finalinde, Los Angeles Lakers ile Indiana Pacers takımları, Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki T-Mobile Arena'da karşılaştı.

Maçın büyük kısmında rakibinden daha iyi savunma yapan Lakers, mücadeleyi 123-109 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

LeBron James ile Anthony Davis

LEBRON JAMES MVP SEÇİLDİ

Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 20 ribaunt ve 5 asist, LeBron James 24 sayı, 11 ribaunt ve 4 asist, Austin Reaves 28 sayı, D'Angelo Russell 13 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

38 yaşındaki all-star LeBron James, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 20 sayı ve 11 asist, Bennedict Mathurin 20, Aaron Nesmith 15, Obi Toppin 13 sayıyla mücadele etti.

Bu kupayla, Los Angeles Lakers takımının tüm oyuncuları, kişi başı 500 bin dolarlık para ödülünü kazandı. Finalist Indiana Pacers oyuncularının her biri ise 200 bin dolar para ödülü elde etti.