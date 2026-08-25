NBA ve FIBA, İstanbul'da düzenlenecek BWB Next Up Erkekler Kampına katılacak yetenekleri açıkladı

Amerikan Basketbol Ligi (The National Basketball Association – NBA), Uluslararası Basketbol Federasyonu (The International Basketball Federation - FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 26 Ağustos Çarşamba - 29 Ağustos Cumartesi tarihleri ​​arasında İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde birincisi düzenlenecek Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı’na 6 kıtadaki 44 ülke ve bölgeden katılacak toplam 78 lise çağındaki genç yeteneğin listesini açıkladı.

Kamp katılımcıları; Cleveland Cavaliers Baş Antrenörü Kenny Atkinson, Philadelphia 76ers oyuncusu Dominick Barlow, 2020-21 Kia En İyi Çaylaklar Takımı’na (All-Rookie first team) seçilen Saddiq Bey (New Orleans Pelicans), 2023 NBA Şampiyonu Thomas Bryant (Cavaliers), 2024-25 Kia En İyi Çaylaklar İkinci Takımı’na seçilen Bub Carrington (Washington Wizards), NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Erkek Milli Takımı Oyuncusu Vlade Divac, eski NBA ve İtalyan Erkek Milli Takımı oyuncusu Danilo Gallinari, NBA All-Star ve 2021 NBA şampiyonu Brook Lopez (LA Clippers), 2021 NBA şampiyonu ve üç kez NBA All-Star seçilen Khris Middleton (Washington Wizards) ve 2023-24 Kia ​​NBA En İyi Savunma İkinci Takımı üyesi Jalen Suggs (Orlando Magic) ve Philadelphia 76ers Oyuncusu Jabari Walker’ın aralarında bulunduğu mevcut ve eski NBA ve FIBA ​​oyuncuları ile antrenörlerinin rehberliğinde atletik testlere, hareket verimliliği çalışmalarına, yetenek geliştirme istasyonlarına, 3'e 3 müsabakalara, yaşam beceri seminerlerine ve 5'e 5 maçlara katılacaklar.

2002 ve 2008 yıllarında düzenlenen BWB Avrupa etkinliklerinin ardından, üçüncü kez İstanbul’da hayata geçirilecek BWB kampı, aynı zamanda programın yeni formatının da ilk uygulaması olacak. NBA ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi ve topluluk erişim programı BWB’nin 25’inci yıl dönümü kapsamında, NBA ve FIBA geçtiğimiz dönemde BWB Next Up programını duyurmuştu. Söz konusu program kapsamında, ABD dışından seçilecek erkek ve kadın sporculardan oluşan 80’er genç yetenek için iki farklı kamp düzenlenecek. Kamplarda en iyi performansı sergileyen oyuncular, bir sonraki NBA ve AT&T WNBA All-Star etkinlikleri kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek. Kadınlar BWB Next Up organizasyonun birincisi ise 2026 yılının sonbaharında düzenlenecek.

Kampın son gününde düzenlenecek törenle; sahada ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan katılımcılara Kim Bohuny Kamp MVP’si (En Değerli Oyuncu), Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonu, En İyi Savunmacı (Defensive MVP) ve Playoff MVP'si ödülleri takdim edilecek.

NBA’de son sezonun açılış gecesi, takım kadrolarında yer alan rekor sayıdaki 135 uluslararası oyuncu arasında, geçtiğimiz yıllarda BWB kamplarına katılmış 50’den fazla oyuncu bulunuyordu. NBA All-Star oyuncuları Deni Avdija (Portland Trail Blazers; İsrail; BWB Avrupa 2018; BWB All-Star 2019), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; Kanada; BWB All-Star 2016), Jamal Murray (Denver Nuggets; Kanada; BWB All-Star 2015) ve Pascal Siakam (Indiana Pacers; Kamerun; BWB Afrika 2012) da bu isimler arasında yer almıştı. 2001'den bu yana 149 ülke ve bölgeden 4.900'den fazla katılımcıya ulaşan BWB’nin eski katılımcıları arasında yer alan 155 sporcu, ilerleyen dönemde NBA ya da WNBA'e adım attı. NBA ve FIBA, bugüne kadar 6 kıta ve 36 ülkeye yayılan 56 şehirde toplam 86 BWB kampı düzenledi.

Erkekler BWB Next Up 2026, 2002'den beri BWB'nin küresel iş ortağı konumunda bulunan Nike tarafından desteklenirken, katılımcıların kıyafetleri ve ayakkabıları da Nike tarafından sağlanacak.

Erkekler BWB Next Up 2026 programına katılan oyuncuların tam listesi:

Jose Dias

Facundo Mathieu

Enzo Roth

Riak Akhuar

John Aryang

Yahya Başaran

Antonio Browne

William Troy Hamilton

Manu Agbason

Hassan Oshobuge Abdulkadir

Aaron Ona Embo

Imran Subasic

Lucas Moro

Victor Santos

Isaiah Clarke

Noah D’Acre

Kenyon St. Louis

Kingston Thomas

Boran Yue

Zhanfeng Zhou

Marek Houska

Martin Sibal

Martin Simko

Neora Francis Ossete Toly

Lucas Troels-Smith

Malvin Duran

Robert Kangur

Mathias Fabien

Messi Yangala

Mansour Bayo

Mamadou Samba

Herbert Roland Senghore

Lucai Anderson

Paul Plato

Caspar Vossenberg

Angelos Zoupas

Vince Gaspar

Lapo Santini

Minty Jean-Philippe Dylan Oka

Gabrielius Buivydas

Jokubas Kukta

Kristupas Sabeckas

Luca Balducci

Yair Olano

Luka Malovic

Marko Popovic

Tawhiri Cate

Liam Keogh

Zach Rampton

Justin Akengbowa

Kalu Miracle Ebubechukwu

Prince Carino

Lukasz Lysek

Miguel Sousa

Dwight Gaines

Ameer Hausawi

Azam Yakan

Serigne Saliou Mbodji

Petar Bjelica

Matija Lukic

Ognjen Simjanovski

Lun Jarc

Taejoon Park

Emmanuel Aguer Majak

Eghosa Odeje

Troy Hilamani Kaufusi

Abderahmen Bouguerra

Adem Rafrafi

Beşir Briant

Darius Karutasu

Rüzgar Öpçün

Demir Öztürk

Ömer Şık

Dmytro Datsenko

Oliver Bishop

Maxx Tjongondjoza

Kevin Gutierrez

Julio Vasquez