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NBA ve FIBA, İstanbul'da düzenlenecek BWB Next Up Erkekler Kampına katılacak yetenekleri açıkladı

NBA ve FIBA, İstanbul'da düzenlenecek BWB Next Up Erkekler Kampına katılacak yetenekleri açıkladı

25.08.2026 15:44:00
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Cumhuriyet Spor
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NBA ve FIBA, İstanbul'da düzenlenecek BWB Next Up Erkekler Kampına katılacak yetenekleri açıkladı

6 kıtaya yayılan 44 ülke ve bölgeden 78 genç yetenek, 26-29 Ağustos tarihleri a​rasında düzenlenecek Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı için İstanbul’da bir araya gelecek. 20’den fazla NBA ve FIBA oyuncusu, efsanesi, antrenörü ve yetkilisi kampta hazır bulunacak.

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Amerikan Basketbol Ligi (The National Basketball Association – NBA), Uluslararası Basketbol Federasyonu (The International Basketball Federation - FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 26 Ağustos Çarşamba - 29 Ağustos Cumartesi tarihleri ​​arasında İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde birincisi düzenlenecek Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı’na 6 kıtadaki 44 ülke ve bölgeden katılacak toplam 78 lise çağındaki genç yeteneğin listesini açıkladı.  

Kamp katılımcıları; Cleveland Cavaliers Baş Antrenörü Kenny Atkinson, Philadelphia 76ers oyuncusu Dominick Barlow, 2020-21 Kia En İyi Çaylaklar Takımı’na (All-Rookie first team) seçilen Saddiq Bey (New Orleans Pelicans), 2023 NBA Şampiyonu Thomas Bryant (Cavaliers), 2024-25 Kia En İyi Çaylaklar İkinci Takımı’na seçilen Bub Carrington (Washington Wizards),  NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Erkek Milli Takımı Oyuncusu Vlade Divac, eski NBA ve İtalyan Erkek Milli Takımı oyuncusu Danilo Gallinari, NBA All-Star ve 2021 NBA şampiyonu Brook Lopez (LA Clippers), 2021 NBA şampiyonu ve üç kez NBA All-Star seçilen Khris Middleton (Washington Wizards) ve 2023-24 Kia ​​NBA En İyi Savunma İkinci Takımı üyesi Jalen Suggs (Orlando Magic) ve Philadelphia 76ers Oyuncusu Jabari Walker’ın aralarında bulunduğu mevcut ve eski NBA ve FIBA ​​oyuncuları ile antrenörlerinin rehberliğinde atletik testlere, hareket verimliliği çalışmalarına, yetenek geliştirme istasyonlarına, 3'e 3 müsabakalara, yaşam beceri seminerlerine ve 5'e 5 maçlara katılacaklar.  

2002 ve 2008 yıllarında düzenlenen BWB Avrupa etkinliklerinin ardından, üçüncü kez İstanbul’da hayata geçirilecek BWB kampı, aynı zamanda programın yeni formatının da ilk uygulaması olacak. NBA ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi ve topluluk erişim programı BWB’nin 25’inci yıl dönümü kapsamında, NBA ve FIBA geçtiğimiz dönemde BWB Next Up programını duyurmuştu. Söz konusu program kapsamında, ABD dışından seçilecek erkek ve kadın sporculardan oluşan 80’er genç yetenek için iki farklı kamp düzenlenecek. Kamplarda en iyi performansı sergileyen oyuncular, bir sonraki NBA ve AT&T WNBA All-Star etkinlikleri kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek. Kadınlar BWB Next Up organizasyonun birincisi ise 2026 yılının sonbaharında düzenlenecek. 

Kampın son gününde düzenlenecek törenle; sahada ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan katılımcılara Kim Bohuny Kamp MVP’si (En Değerli Oyuncu), Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonu, En İyi Savunmacı (Defensive MVP) ve Playoff MVP'si ödülleri takdim edilecek. 

NBA’de son sezonun açılış gecesi, takım kadrolarında yer alan rekor sayıdaki 135 uluslararası oyuncu arasında, geçtiğimiz yıllarda BWB kamplarına katılmış 50’den fazla oyuncu bulunuyordu. NBA All-Star oyuncuları Deni Avdija (Portland Trail Blazers; İsrail; BWB Avrupa 2018; BWB All-Star 2019), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; Kanada; BWB All-Star 2016), Jamal Murray (Denver Nuggets; Kanada; BWB All-Star 2015) ve Pascal Siakam (Indiana Pacers; Kamerun; BWB Afrika 2012) da bu isimler arasında yer almıştı. 2001'den bu yana 149 ülke ve bölgeden 4.900'den fazla katılımcıya ulaşan BWB’nin eski katılımcıları arasında yer alan 155 sporcu, ilerleyen dönemde NBA ya da WNBA'e adım attı. NBA ve FIBA, bugüne kadar 6 kıta ve 36 ülkeye yayılan 56 şehirde toplam 86 BWB kampı düzenledi. 

Erkekler BWB Next Up 2026, 2002'den beri BWB'nin küresel iş ortağı konumunda bulunan Nike tarafından desteklenirken, katılımcıların kıyafetleri ve ayakkabıları da Nike tarafından sağlanacak. 

Erkekler BWB Next Up 2026 programına katılan oyuncuların tam listesi:

Jose Dias 

Facundo Mathieu 

Enzo Roth 

Riak Akhuar 

John Aryang 

Yahya Başaran 

Antonio Browne 

William Troy Hamilton 

Manu Agbason 

Hassan Oshobuge Abdulkadir 

Aaron Ona Embo 

Imran Subasic 

Lucas Moro 

Victor Santos 

Isaiah Clarke 

Noah D’Acre 

Kenyon St. Louis 

Kingston Thomas 

Boran Yue 

Zhanfeng Zhou 

Marek Houska 

Martin Sibal 

Martin Simko 

Neora Francis Ossete Toly 

Lucas Troels-Smith 

Malvin Duran 

Robert Kangur 

Mathias Fabien 

Messi Yangala 

Mansour Bayo 

Mamadou Samba 

Herbert Roland Senghore 

Lucai Anderson 

Paul Plato 

Caspar Vossenberg 

Angelos Zoupas 

Vince Gaspar 

Lapo Santini 

Minty Jean-Philippe Dylan Oka 

Gabrielius Buivydas 

Jokubas Kukta 

Kristupas Sabeckas 

Luca Balducci 

Yair Olano 

Luka Malovic 

Marko Popovic 

Tawhiri Cate 

Liam Keogh 

Zach Rampton 

Justin Akengbowa 

Kalu Miracle Ebubechukwu 

Prince Carino 

Lukasz Lysek 

Miguel Sousa 

Dwight Gaines 

Ameer Hausawi 

Azam Yakan 

Serigne Saliou Mbodji 

Petar Bjelica 

Matija Lukic 

Ognjen Simjanovski 

Lun Jarc 

Taejoon Park 

Emmanuel Aguer Majak 

Eghosa Odeje 

Troy Hilamani Kaufusi 

Abderahmen Bouguerra 

Adem Rafrafi 

Beşir Briant 

Darius Karutasu 

Rüzgar Öpçün 

Demir Öztürk 

Ömer Şık 

Dmytro Datsenko 

Oliver Bishop 

Maxx Tjongondjoza 

Kevin Gutierrez 

Julio Vasquez 

İlgili Konular: #nba #FIBA

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