NBA ve FIBA, İstanbul'da düzenlenecek BWB Next Up Erkekler Kampına katılacak yetenekleri açıkladı

Amerikan Basketbol Ligi (The National Basketball Association – NBA), Uluslararası Basketbol Federasyonu (The International Basketball Federation - FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 26 Ağustos Çarşamba - 29 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde birincisi düzenlenecek Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı’na 6 kıtadaki 44 ülke ve bölgeden katılacak toplam 78 lise çağındaki genç yeteneğin listesini açıkladı.
Kamp katılımcıları; Cleveland Cavaliers Baş Antrenörü Kenny Atkinson, Philadelphia 76ers oyuncusu Dominick Barlow, 2020-21 Kia En İyi Çaylaklar Takımı’na (All-Rookie first team) seçilen Saddiq Bey (New Orleans Pelicans), 2023 NBA Şampiyonu Thomas Bryant (Cavaliers), 2024-25 Kia En İyi Çaylaklar İkinci Takımı’na seçilen Bub Carrington (Washington Wizards), NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Erkek Milli Takımı Oyuncusu Vlade Divac, eski NBA ve İtalyan Erkek Milli Takımı oyuncusu Danilo Gallinari, NBA All-Star ve 2021 NBA şampiyonu Brook Lopez (LA Clippers), 2021 NBA şampiyonu ve üç kez NBA All-Star seçilen Khris Middleton (Washington Wizards) ve 2023-24 Kia NBA En İyi Savunma İkinci Takımı üyesi Jalen Suggs (Orlando Magic) ve Philadelphia 76ers Oyuncusu Jabari Walker’ın aralarında bulunduğu mevcut ve eski NBA ve FIBA oyuncuları ile antrenörlerinin rehberliğinde atletik testlere, hareket verimliliği çalışmalarına, yetenek geliştirme istasyonlarına, 3'e 3 müsabakalara, yaşam beceri seminerlerine ve 5'e 5 maçlara katılacaklar.
2002 ve 2008 yıllarında düzenlenen BWB Avrupa etkinliklerinin ardından, üçüncü kez İstanbul’da hayata geçirilecek BWB kampı, aynı zamanda programın yeni formatının da ilk uygulaması olacak. NBA ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi ve topluluk erişim programı BWB’nin 25’inci yıl dönümü kapsamında, NBA ve FIBA geçtiğimiz dönemde BWB Next Up programını duyurmuştu. Söz konusu program kapsamında, ABD dışından seçilecek erkek ve kadın sporculardan oluşan 80’er genç yetenek için iki farklı kamp düzenlenecek. Kamplarda en iyi performansı sergileyen oyuncular, bir sonraki NBA ve AT&T WNBA All-Star etkinlikleri kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek. Kadınlar BWB Next Up organizasyonun birincisi ise 2026 yılının sonbaharında düzenlenecek.
Kampın son gününde düzenlenecek törenle; sahada ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan katılımcılara Kim Bohuny Kamp MVP’si (En Değerli Oyuncu), Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonu, En İyi Savunmacı (Defensive MVP) ve Playoff MVP'si ödülleri takdim edilecek.
NBA’de son sezonun açılış gecesi, takım kadrolarında yer alan rekor sayıdaki 135 uluslararası oyuncu arasında, geçtiğimiz yıllarda BWB kamplarına katılmış 50’den fazla oyuncu bulunuyordu. NBA All-Star oyuncuları Deni Avdija (Portland Trail Blazers; İsrail; BWB Avrupa 2018; BWB All-Star 2019), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; Kanada; BWB All-Star 2016), Jamal Murray (Denver Nuggets; Kanada; BWB All-Star 2015) ve Pascal Siakam (Indiana Pacers; Kamerun; BWB Afrika 2012) da bu isimler arasında yer almıştı. 2001'den bu yana 149 ülke ve bölgeden 4.900'den fazla katılımcıya ulaşan BWB’nin eski katılımcıları arasında yer alan 155 sporcu, ilerleyen dönemde NBA ya da WNBA'e adım attı. NBA ve FIBA, bugüne kadar 6 kıta ve 36 ülkeye yayılan 56 şehirde toplam 86 BWB kampı düzenledi.
Erkekler BWB Next Up 2026, 2002'den beri BWB'nin küresel iş ortağı konumunda bulunan Nike tarafından desteklenirken, katılımcıların kıyafetleri ve ayakkabıları da Nike tarafından sağlanacak.
Erkekler BWB Next Up 2026 programına katılan oyuncuların tam listesi:
Jose Dias
Facundo Mathieu
Enzo Roth
Riak Akhuar
John Aryang
Yahya Başaran
Antonio Browne
William Troy Hamilton
Manu Agbason
Hassan Oshobuge Abdulkadir
Aaron Ona Embo
Imran Subasic
Lucas Moro
Victor Santos
Isaiah Clarke
Noah D’Acre
Kenyon St. Louis
Kingston Thomas
Boran Yue
Zhanfeng Zhou
Marek Houska
Martin Sibal
Martin Simko
Neora Francis Ossete Toly
Lucas Troels-Smith
Malvin Duran
Robert Kangur
Mathias Fabien
Messi Yangala
Mansour Bayo
Mamadou Samba
Herbert Roland Senghore
Lucai Anderson
Paul Plato
Caspar Vossenberg
Angelos Zoupas
Vince Gaspar
Lapo Santini
Minty Jean-Philippe Dylan Oka
Gabrielius Buivydas
Jokubas Kukta
Kristupas Sabeckas
Luca Balducci
Yair Olano
Luka Malovic
Marko Popovic
Tawhiri Cate
Liam Keogh
Zach Rampton
Justin Akengbowa
Kalu Miracle Ebubechukwu
Prince Carino
Lukasz Lysek
Miguel Sousa
Dwight Gaines
Ameer Hausawi
Azam Yakan
Serigne Saliou Mbodji
Petar Bjelica
Matija Lukic
Ognjen Simjanovski
Lun Jarc
Taejoon Park
Emmanuel Aguer Majak
Eghosa Odeje
Troy Hilamani Kaufusi
Abderahmen Bouguerra
Adem Rafrafi
Beşir Briant
Darius Karutasu
Rüzgar Öpçün
Demir Öztürk
Ömer Şık
Dmytro Datsenko
Oliver Bishop
Maxx Tjongondjoza
Kevin Gutierrez
Julio Vasquez