NBA yıldızı James Harden tutuklandı: 100 dolar kefaretle serbest kaldı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen James Harden, cumartesi sabahı erken saatlerde Houston'da yasa dışı silah taşıma suçlamasıyla tutuklandı.

New York Post'un haberine göre; 36 yaşındaki yıldız, Houston Polis Teşkilatı tarafından saat 03.41'de gözaltına alındı ve daha sonra yasa dışı silah taşıma suçlamasıyla tutuklandı. Yetkililer raporda "silahın açık bir görüşte olduğunu" ve "bir kılıfta taşınmadığını" iddia etti.

Şikayete göre Harden'ın aracın içinde bir tabanca bulundurmak için "yasa dışı, kasıtlı ve bilerek" olduğu ifade edildi. Harden, mahkeme kayıtlarına 100 dolar kefaret ile serbest bırakıldı. Yıldız oyuncunun tutukluluk kararı için 22 Haziran'da mahkemeye çıkacağı da aktarıldı.

36 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde 11 kez All-Star ve 2017-18 sezonunda ligin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.