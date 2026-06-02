NBA efsanesi Rick Adelman hayatını kaybetti

2.06.2026 11:57:00
NBA'in efsane başantrenörlerinden biri olan Rick Adelman, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 1000'den fazla galibiyet elde eden ABD'li başantrenör Rick Adelman, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

NBA'in açıklamasında, 7 sezon süren basketbolculuk kariyerinden sonra ligde tüm zamanların en çok galibiyet elde eden başantrenörlerinden biri haline gelen Adelman'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Adelman, 1989-2014 yıllarında Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves'ta başantrenörlük yaptı.

Naismith Basketbol Şöhretler Müzesi listesine de dahil edilen Adelman, kariyerinde çıktığı bin 791 karşılaşmada aldığı bin 42 galibiyetle NBA'de en fazla maç kazanan 10. başantrenör oldu.

