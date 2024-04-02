NBA yıldızı Rajon Rondo kariyerini sonlandırdı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncu Rajon Rondo, basketbol kariyerine son verdi.

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Yayınlanma: 02.04.2024 - 18:44
NBA yıldızı Rajon Rondo kariyerini sonlandırdı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) birçok takımda forma giyen ABD'li oyun kurucu Rajon Rondo, kariyerine son verdiğini açıkladı.

Emeklilik kararını katıldığı podcast yayınında duyuran 38 yaşındaki Rondo, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek için basketbol parkelerine veda ettiğini belirtti.

İKİ NBA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Rajon Rondo, 16 yıllık NBA kariyerinde Boston Celtics, Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers ve son olarak Cleveland Cavaliers formaları giydi.

Celtics'te 2008, Lakers'ta ise 2020 yılında NBA şampiyonluğu yaşayan Rondo, 4'er kez all-star ve en iyi savunma 5'lerine seçildi, 3 defa da asist kralı oldu.

Normal sezon kariyerinde 957 maça çıkan Rondo, 9,8 sayı, 7,9 asist, 4,5 ribaunt ve 1,6 top çalma ortalamaları yakaladı. Kariyeri boyunca 7 bin 584 asist üreten Rondo, NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde 15. sırada yer aldı.


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