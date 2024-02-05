NBA yıldızından kötü haber!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid, menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid, sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek.
NBA'den yapılan açıklamada, yıldız pivotun sol dizindeki menisküs sakatlığı nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi.
Joel Embiid
TEK MAÇTA 70 SAYI ATMIŞTI
Parkelerden ne kadar uzak kalacağı duyurulmayan Embiid, 19 Şubat'taki All-Star maçında oynayamayacak.
Joel Embiid, geçen ay San Antonio Spurs'u 133-123 yendikleri maçta 70 sayı atmıştı. Yıldız basketbolcu, NBA'de 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olmuştu.
76ers'lı oyuncu, önceki yıl NBA'de normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.
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