NBA'de Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün, double-double yaptığı karşılaşmada Oklahoma City Thunder'a 123-110 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:55
NBA'de Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi!
Abone Ol google-news

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında Oklahoma City Thunder'a 123-110 mağlup oldu.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Alperen'in 19 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Rockets, Thunder'a yenildi.

Sezonun 40. galibiyetini alan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Chet Holmgren 29, Jalen Williams 22 sayılık katkı verdi.

Rockets'ta Jabari Smith Jr. 20 sayı, 17 ribaunt ve 4 asist, Fred VanVleet ise 20 sayı, 3 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

ÖMER FARUK, CEDİ OSMAN KARŞISINDA KAZANDI

Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Utah Jazz, Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs'ü 128-109 yendi.

Her iki milli basketbolcu da maçta 3'er sayı ve 1'er ribauntluk performans sergiledi.

SABONIS TARİHE GEÇTİ

Sacramento Kings, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 123-107 mağlup ederek bu sezonki 33. galibiyetine ulaştı.

Kings'te De'Aaron Fox 33 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle oynarken, Domantas Sabonis de 17 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı.

Sabonis, NBA tarihinde Oscar Robertson, Russell Westbrook, Wilt Chamberlain, Nikola Jokic ve James Harden'ın ardından bir sezonda 20 veya daha fazla "triple-double" yapan 6. oyuncu oldu.

Clippers'ta Norman Powell'ın 21 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist, Kawhi Leonard ve James Harden'ın ise 20'şer sayılık katkıları yenilgiyi önleyemedi.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 98-119

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 123-113

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 133-111

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 105-114

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 103-119

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 110-123

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 109-92

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 106-114

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 128-109

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 80-93

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings 107-123


Alperen Şengün haberleri nba haberleri Houston Rockets haberleri ömer faruk yurtseven haberleri cedi osman haberleri

İlgili Haberler

Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets deplasmanda kayıp!

Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets deplasmanda kayıp!
Alperen Şengün'ün 19 sayısı Rockets'a yetmedi

Alperen Şengün'ün 19 sayısı Rockets'a yetmedi
Alperen Şengün yıldızlaştı, Houston Rockets kazandı!

Alperen Şengün yıldızlaştı, Houston Rockets kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan duyurdu: Murat Sancak'tan başkanlık kararı!

Sosyal medyadan duyurdu: Murat Sancak'tan başkanlık kararı!
Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı! İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı! İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
20 bin dönüm arazide hasat devam ediyor: İlçenin geçim kaynağı! Hedef 80 bin ton rekolte

20 bin dönüm arazide hasat devam ediyor: İlçenin geçim kaynağı! Hedef 80 bin ton rekolte
Meteoroloji’den Ege Denizi için kritik uyarı! Saat verildi

Meteoroloji’den Ege Denizi için kritik uyarı! Saat verildi
Okul sınıfını üretim tesisine çevirdi: 3 ton ürün alıyor...

Okul sınıfını üretim tesisine çevirdi: 3 ton ürün alıyor...
Hasan Can Kaya’yı şaşırtan ‘seks’ yanıtı!

Hasan Can Kaya’yı şaşırtan ‘seks’ yanıtı!
Taner Ölmez’den eski partneri Hazar Ergüçlü’ye övgü: 'Ayağına taş değmesin'

Taner Ölmez’den eski partneri Hazar Ergüçlü’ye övgü: 'Ayağına taş değmesin'
12 Dev Adam son saniyede kazandı!

12 Dev Adam son saniyede kazandı!