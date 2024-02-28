NBA efsanesi Shaquille O'Neal'dan Alperen Şengün'e övgü!

NBA'in efsanevi oyuncusu Shaquille O'Neal, Houston Rockets'ın yıldızı olan temsilcimiz Alperen Şengün'ün kendisine "Pau Gasol'un gençliğini" hatırlattığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:19
NBA efsanesi Shaquille O'Neal'dan Alperen Şengün'e övgü!
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NBA'in efsanevi oyuncusu Shaquille O'Neal, Houston Rockets'ın yıldızı olan temsilcimiz Alperen Şengün'ün kendisine "Pau Gasol'un gençliğini" hatırlattığını söyledi.

Houston'ın Oklahoma City Thunder'a 95-112 mağlup olduğu maçta 23 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynayan Alperen, efsane pivot ve TNT analisti O'Neal'ın dikkatini çekti.

Shaquille O'Neal

'BU ÇOCUĞU SEVİYORUM'

Shaquille O'Neal yaptığı açıklamada, "Bana Pau Gasol'un gençliğini hatırlatıyor. Bu çocuğu seviyorum gerçekten. Onu daha iyi bir takımda görmek isterim. Etrafında daha yetenekli adamların olduğu bir takımda olsaydı, kesinlikle iyi iş çıkarırlardı" dedi.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Alperen, bu yıl Batı Konferansı uzunları arasında All-Star oylamasını 5. sırada tamamlamıştı.

Houston'ın 21 yaşındaki yıldızı, bu sezon takıma sayı (21,0), ribaund (9,2) ve şut yüzdesinde (%53,9) liderlik ediyor.


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