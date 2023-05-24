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NBA'de Boston Celtics seriyi 5. maça taşıdı

Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finali 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Miami Heat'i 116-99 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:11
NBA'de Boston Celtics seriyi 5. maça taşıdı
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NBA'de play-off heyecanı devam ediyor.

Boston Celtics, Kaseya Center'da oynanan Doğu Konferansı final serisinin 4. maçında Miami Heat'i 116-99 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi.

Joe Mazzulla'nın ekibi ilk bölümde öne geçmiş olsa da, devre arasını Heat'e karşı altı sayı geride tamamladı. Ardından Celtics, Miami'ye 38-23 fark attığı baskın bir üçüncü çeyrek sayesinde sezonu kurtarma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Dördüncü çeyrekte de ayağını gazdan çekmeyen Boston, periyot ortasında 12-0'lık bir seri yakalayarak serinin beşinci maça uzamasını garantilemiş oldu.

JAYSON TATUM'DAN "DOUBLE-DOUBLE"

Jayson Tatum 33 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile Boston'ın en skorer ismi oldu. Jaylen Brown 17 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Derrick White 16 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Grant Williams 14 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok kaydetti. Al Horford 12 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 blokla, Marcus Smart ise 11 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile maçı tamamladı.

Heat tarafında Jimmy Butler 29 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla takımın en etkili ismiydi. Gabe Vincent 17 sayı, 4 asist ve 1 ribaund kaydederken, Caleb Martin 16 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 blokla, Bam Adebayo ise 10 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.

Serinin 5. maçı, cuma günü 03:30'da TD Garden'da oynanacak.


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