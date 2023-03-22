NBA'de Cedi Osman'dan galibiyete büyük katkı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:25

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:25

NBA'e 6 maçla devam edildi.



Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 115-109 mağlup etti.

Donovan Mitchell'in 31 sayıyla maçın en skorer ismi olduğu Cavaliers'ta, Jarrett Allen 12 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman, galibiyete 12 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkı sağladı.

Day'Ron Sharpe'ın 20 sayı, 11 ribauntluk performans sergilediği Nets'te ise Spencer Dinwiddie 19 sayı, 11 asistle salondan ayrıldı.

CELTICS 50. GALİBİYETİNE ULAŞTI

Doğu Konferansı'nda play-off'ları garantileyen Celtics, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Kings'i farklı mağlup ederek bu sezon 50. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum 36 sayı, 8 ribaunt, Jaylen Brown 27 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Derrick White, 20 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

Kings'te Domantas Sabonis'in 16 sayı, 13 ribaunt, 12 asistlik "triple double"ı mağlubiyete engel olamadı. De'Aaron Fox 18, Keegan Murray 15 sayı kaydetti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic-Washington Wizards: 122-112

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 109-115

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 129-107

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 119-84

Sacramento Kings-Boston Celtics: 109-132

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 100-101