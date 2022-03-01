NBA'de Cedi Osman'ın çabası Cleveland'a yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves'a mağlup oldu. Cedi Osman'ın üstün oyunu, galibiyete yeterli olmadı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcisi Memphis Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'ın 52 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Spurs'ü 13 sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 43. galibiyetini aldı.
Morant, iki gün önce Bulls karşısındaki 46 sayılık kariyer rekorunu 52 sayıya çıkarırken, kulüp tarihine de geçti.
Grizzlies'ta DeAnthony Melton 15 sayı, Steven Adams 14 ribauntla galibiyete katkı verdi.
Bu sezon 38. kez kaybeden Spurs'te Lonnie Walker 22, Dejounte Murray 21 sayıyla oynadı. Jakob Poeltl 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
LİDER HEAT SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, sahasında Chicago Bulls'u 112-99 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Heat'te Gabe Vincent ve Tyler Herro 20'şer, Jimmy Butler ve Bam Adebayo 15'er sayıyla oynadı. 5 dakika süre alan milli basketbolcu ise salondan 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle ayrıldı.
Zach LaVine'in 22 sayı ürettiği konuk takımda Ayo Dosunmu ve DeMar DeRozan, 18'er sayı kaydetti.
CEDİ OSMAN'IN 21 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ
Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 21 sayı, 1 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçta sahasında Minnesota Timberwolves'a 127-122 mağlup oldu.
26 sayıyla Kevin Love'ın en skorer isim olduğu ev sahibi ekipte Brandon Goodwin 17 sayı, 12 asist, Evan Mobley 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
Timberwolves'ta ise D'Angelo Russell 25, Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards ve Jaden McDaniels 17'şer sayıyla maçı tamamladı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 122-127
Orlando Magic-Indiana Pacers: 119-103
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 97-133
Miami Heat-Chicago Bulls: 112-99
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 130-106
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 118-105
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 110-131
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