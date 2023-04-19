NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers seriyi eşitledi

Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:31

Güncelleme: 19.04.2023 - 10:31

NBA'de play-off heyecanı, oynanan 3 karşılaşmayla devam etti

BOSTON CELTICS DURUMU 2-0 YAPTI

Boston Celtics, Doğu Konferansı play-off ilk turu 2. maçında Atlanta Hawks'ı TD Garden'da 119-106 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Jayson Tatum 29 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle Celtics adına en skorer isim oldu. Jaylen Brown 18 sayı, 3 ribaund, 3 top çalma, 2 asist ve 2 blokla oynadı. Derrick White ise 26 sayı, 7 ribaund ve 2 asist kaydetti.

Hawks'ta Dejounte Murray 29 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile mücadele etti. Trae Young 24 sayı ve 6 asistle oynarken, De'Andre Hunter 18 sayı, 12 ribaund ve üç asistle, Bogdan Bogdanovic de benchten aynı şekilde 18 sayıyla maçı tamamladı.

GARLAND'IN 32 SAYISI GALİBİYETİ GETİRDİ

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı play-off ilk turu 2. maçında New York Knicks'i Rocket Mortgage Fieldhouse'da 107-90 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

Darius Garland (sağda)

Cavaliers'ta Darius Garland 32 sayı, 7 asist ve 3 ribaundla maçın en skoreri oldu. Caris LeVert 24 sayı, 4 ribaund ve 3 asist kaydederken, Donovan Mitchell 17 sayı, 13 asist, 2 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.

Knicks'te Julius Randle 22 sayı ve 8 ribaundla mücadele etti. Jalen Brunson 20 sayı, 6 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma ile maçı tamamladı. RJ Barrett 14 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı.

Milli basketbolcu Cedi Osman ise karşılaşmada 5 sayı ve 6 ribaund kaydetti.

BOOKER'IN 38 SAYISI SERİYİ EŞİTLEDİ

Phoenix Suns, Footprint Center'da düzenlenen Batı Konferansı play-off ilk turu 2. maçında konuk ettiği LA Clippers'ı 123-109 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

Devin Booker (sağda)

Suns'ta Devin Booker 38 sayı, 9 asist ve 1 top çalma ile takımına galibiyeti getirdi. Kevin Durant 25 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalma kaydederken, Deandre Ayton 14 sayı ve 13 ribaund ile oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 31 sayı, 8 ribaund, 7 asist ve 3 top çalma ile mücadele etti. Russell Westbrook 28 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 blokla oynarken, Eric Gordon 12 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.