NBA'de Dallas Mavericks, Brooklyn Nets'i son saniyede devirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'i son saniye basketiyle mağlup ederken gecenin bir diğer karşılaşmasında Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves'a 20 sayı farkla yenildi.
NBA'e 12 maçla devam edildi. Mavericks, son anları büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Spencer Dinwiddie'nin son saniye basketiyle kazanarak üst üste 3, bu sezon ise 43. galibiyetini elde etti.
Konuk ekibin all-star yıldızı Luka Doncic, 37 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle "triple double"ın kapısından döndü. Galibiyeti getiren Dinwiddie, 22 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.
Dün 60 sayıyla kulüp ve kariyer rekoru kıran Kyrie Irving'in aşısız olması nedeniyle forma giyemediği ev sahibi takımda Kevin Durant, 23 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla "double double" yaptı. Goran Dragic 21, Bruco Brown 17 sayıyla oynadı.
TIMBERWOLVES'DAN LAKERS'A 20 SAYILIK FARK
Minnesota Timberwolves, sahasında ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 124-104 yenerek üst üste 3, bu sezon 41. galibiyetini aldı.
Timberwolves'ta 30 sayı, 8 ribauntla oynayan Karl-Anthony Towns, takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Anthony Edwards 27 sayı, Patrick Beveley de 18 sayı kaydetti.
Lakers'ta 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen LeBron James mağlubiyete engel olamadı. Carmelo Anthony 16, Russell Westbrook 15, Malik Monk 13 sayılık katkı sağladı.
Gecenin bir başka mücadelesinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 5 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Houston Rockets, sahasında Batı Konferansı lideri Phoenix Suns'a 129-112 mağlup oldu.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 116-106
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 114-118
Washington Wizards-Denver Nuggets: 109-127
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 111-113
New York Knicks-Portland Trail Blazers: 128-98
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 124-104
Houston Rockets-Phoenix Suns: 112-129
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 122-120
Utah Jazz-Chicago Bulls: 125-110
Golden State Warriors-Boston Celtics: 88-110
Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 126-135
Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 100-103
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