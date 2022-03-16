NBA'de Kyrie Irving'in kariyer rekoru kırdığı maçı Nets farklı kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, deplasmanda Orlando Magic'i mağlup ederken yıldız oyuncu Kyrie Irving, kariyer rekoru kırdı.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Nets, son sırada yer alan Magic'i 42 sayılık farkla yenerek üst üste 4, bu sezon 36. galibiyetini elde etti.
Bir hafta önceki Hornets maçında yüzde 78,9 şut isabetiyle 50 sayı atan Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, çıtayı biraz daha yükseltti.
Magic karşısında ilk yarıyı 41 sayıyla kapatan 29 yaşındaki oyuncu, 60 sayılık performansıyla kariyer ve kulüp rekoru kırdı.
1962 yılından bu yana ilk kez NBA oyuncuları üst üste iki gece 60 sayı attı. Salı günü de Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns, San Antonio Spurs potasına 60 sayı göndermişti.
Nets'te Kevin Durant 19, Patty Mills 15, Kessler Edwards 14, Nicolas Claxton 12, Bruce Brown ve Andre Drummond 10'ar sayıyla çift haneye ulaştı.
Moritz Wagner'in 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Magic'in en skorer oyuncusu 19 sayıyla Cole Anthony oldu.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 108-150
Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 102-135
Miami Heat-Detroit Pistons: 105-98
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 115-131
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