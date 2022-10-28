NBA'de Dallas Mavericks, Brooklyn Nets'i uzatmada geçti!
NBA'de Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'i 129-125 mağlup etti. Mavericks'in Sloven yıldızı Luka Doncic'e tribünlerden bardak atıldı.
NBA'de gece 4 karşılaşma ile tamamlandı. Barclays Center'da oynanan Brooklyn Nets-Dallas Mavericks mücadelesi büyük heyecana sahne oldu.
Normal süresi 112-112 biten zorlu maçta ilk uzatma devresinin sonunda kazanan 129-125'lik skor ile konuk ekip Dallas Mavericks oldu. Dallas'ın yıldız oyuncusu Luka Doncic, 41 sayı 11 ribaunt 14 asist ile geceye damgasını vururken, Brooklyn'de Kyrie Irving'in 39, Kevin Durant'in ise 37 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.
DONCIC'E BARDAK ATILDI
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks maçında çarpıcı bir olay yaşandı. Maçın son anlarında Brooklyn Nets'in serbest atış kullandığı esnada yarı saha çizgisi civarında bulunan Luka Doncic'in olduğu bölüme tribünlerden bir bardak atıldı. Bu gelişmenin üzerine oyun bir süreliğine dursa da parkenin temizlenmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.
NBA'DE DİĞER SONUÇLAR
Gecenin diğer maçlarında ise skorlar şu şekilde sonuçlandı;
Oklahoma City Thunder 118-110 Los Angeles Clippers
Golden State Warriors 123-110 Miami Heat
Sacramento Kings 110-125 Memphis Grizzles
Özellikle Golden State Warriors'un Miami Heat'i mağlup ettiği karşılaşmada Stephen Curry'nin 33 sayı 7 ribaunt 9 asistlik performansı dikkat çekti.
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