NBA'de Phoenix Suns, Golden State Warriors'ı farklı geçti!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns'a 134-105 mağlup oldu.
NBA'de Phoenix Suns, Golden State Warriors'ı 134-105 mağlup etti.
NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki mücadelede Suns, son şampiyon Warriors'ı 29 sayı farkla yendi.
Ev sahibi Suns'ın all-star oyun kurucusu Devin Booker 34 sayı, 7 asistle sahanın en skoreri oldu. 16 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten Chris Paul ve 16 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton da galibiyette önemli rol oynadı.
KLAY THOMPSON OYUNDAN ATILDI
Warriors'ta Stephen Curry 21 sayı, 8 asist, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Jordan Poole 17 sayı, 5 asistle mücadele etti. 8'de 1 isabetle 2 sayıda kalan Klay Thompson, Booker ile yaşadığı sözlü sataşmalar sonucu kariyerinde ilk kez oyundan atıldı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Washington Wizards-Detroit Pistons: 120-99
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 113-111
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 108-94
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 134-105
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