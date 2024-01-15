NBA'de Damian Lillard'ın son saniye basketi Milwaukee Bucks'ı galibiyete taşıdı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, kendi evinde ağırladığı Sacramento Kings'i Damian Lillard'ın son saniye basketiyle 143-142 mağlup etti.

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Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:57
NBA'de Damian Lillard'ın son saniye basketi Milwaukee Bucks'ı galibiyete taşıdı!
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Milwaukee Bucks, uzatmaya giden maçta Sacramento Kings'i 143-142 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Bucks, 29 sayı, 4 ribaunt, 8 asistle oynayan Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle bu sezon 28. galibiyetine uzandı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaparken, Malik Beasley 23 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Bobby Portis 22 sayı, 10 ribauntluk performans sergiledi.

Kings'te ise De'Aaron Fox 32 sayı, 5 asist, Malik Monk 28 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Kevin Huerter 26 sayı, 10 ribaunt, Domantas Sabonis 21 sayı, 13 ribaunt, 15 asistle mücadele etti.

NBA'de alınan sonuçlar şöyle:

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 117-109

Miami Heat-Charlotte Hornets: 104-87

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 143-142 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 109-105

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 116-127


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