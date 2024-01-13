NBA'de Alperen Şengün fırtınası devam ediyor: Houston Rockets deplasmanda kazandı!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:32

Güncelleme: 13.01.2024 - 10:33

NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 29 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle oynadığı mücadeleyi 12 sayı geriden gelerek kazanan Rockets, bu sezon 19. galibiyetini elde etti.

Rockets'ta Jalen Green 28 sayı, 4 ribaunt, Fred VanVleet 20 sayı, 12 asist, 4 ribaunt, Jabari Smith 19 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Pistons'ta Alec Burks ve Kevin Knox 19'ar sayı, Jordan Ivey 18 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.

CEDİ OSMAN'DAN HORNETS POTASINA 11 SAYI

NBA'da mücadelede eden milli basketbolculardan Cedi Osman, San Antonio Spurs formasıyla 14 dakika süre aldığı maçta 11 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Sahasında Charlotte Hornets'ı 135-99 yenen Spurs, bu sezon ikinci kez üst üste iki galibiyet aldı.

Utah Jazz forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, Toronto Raptors'ı 145-113 yendikleri maçta 5 dakika süre aldı ve 4 sayı, 4 ribauntla salondan ayrıldı.

Philadelphia 76ers'ta 3 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise Sacramento Kings'i 112-93 mağlup ettikleri mücadelede 3 sayı, 1 top çalmayla oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 112-93

Detroit Pistons-Houston Rockets: 110-112

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 108-126

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 135-99

Miami Heat-Orlando Magic: 99-96

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 119-128

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 116-93

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 131-140

Utah Jazz-Toronto Raptors: 145-113

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 125-113