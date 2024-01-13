NBA'de Alperen Şengün fırtınası devam ediyor: Houston Rockets deplasmanda kazandı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Detroit Pistons'ı 112-110 mağlup etti. Bir diğer milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı San Antonio Spurs ise kendi evinde Charlotte Hornets'ı 135-99 yendi.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 29 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle oynadığı mücadeleyi 12 sayı geriden gelerek kazanan Rockets, bu sezon 19. galibiyetini elde etti.
Rockets'ta Jalen Green 28 sayı, 4 ribaunt, Fred VanVleet 20 sayı, 12 asist, 4 ribaunt, Jabari Smith 19 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Pistons'ta Alec Burks ve Kevin Knox 19'ar sayı, Jordan Ivey 18 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.
CEDİ OSMAN'DAN HORNETS POTASINA 11 SAYI
NBA'da mücadelede eden milli basketbolculardan Cedi Osman, San Antonio Spurs formasıyla 14 dakika süre aldığı maçta 11 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.
Sahasında Charlotte Hornets'ı 135-99 yenen Spurs, bu sezon ikinci kez üst üste iki galibiyet aldı.
Utah Jazz forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, Toronto Raptors'ı 145-113 yendikleri maçta 5 dakika süre aldı ve 4 sayı, 4 ribauntla salondan ayrıldı.
Philadelphia 76ers'ta 3 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise Sacramento Kings'i 112-93 mağlup ettikleri mücadelede 3 sayı, 1 top çalmayla oynadı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 112-93
Detroit Pistons-Houston Rockets: 110-112
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 108-126
San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 135-99
Miami Heat-Orlando Magic: 99-96
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 119-128
Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 116-93
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 131-140
Utah Jazz-Toronto Raptors: 145-113
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 125-113
En Çok Okunan Haberler
-
- Kuzey Irak'ta 9 asker şehit oldu
- Ocaklara şehit ateşi düştü!
- Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama!
- Kimlikleri açıklandı!
- Yeniden Refah'ta 'İstanbul' krizi!
- Erdoğan'ın konuşmasında Kurum'un zor anları
- Doktor Öz uyardı: Yüzünüzde bir 'ölüm üçgeni' var!
- İfade verdi: Yakalama kararı kaldırıldı
- 'AYM kararına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz!'
- 'İkinci İmamoğlu dönemi istemiyorlarsa...'