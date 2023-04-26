NBA'de Doğu Konferansı yarı finalinde ilk eşleşme belli oldu

Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:04

Güncelleme: 26.04.2023 - 11:04

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off heyecanı bu sabah oynanan 3 maçla devam etti!

TREA YOUNG SERİNİN BİTMESİNİ ENGELLEDİ

Atlanta Hawks, TD Garden'da oynanan Doğu Konferansı playoff ilk turu 5. maçında Boston Celtics'i 119-117 mağlup ederek, seriyi 3-2'ye getirdi.

Trae Young (solda)

Trae Young'ın bitime 2,1 saniye kala bulduğu üçlük isabeti, Hawks ekibinin son bölümdeki 20-6'lık serisine son noktayı koyan ve galibiyeti getiren basket oldu. Young maçı 38 sayı, 13 asist, 4 ribaund ve 2 top çalma ile tamamlarken, John Collins 22 sayı ile oynadı.

Bogdan Bogdanovic ise 18 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile maçı tamamladı. Celtics'te Jaylen Brown 35 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle mücadele etti. Jayson Tatum 19 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle oynarken, Derrick White 18 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 blok kaydetti.

DENVER NUGGETS KONFERANS YARI FİNALİNDE

Denver Nuggets, Batı Konferansı playoff ilk turu 5. maçında Ball Arena'da konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 112-109 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve adını Batı yarı finallerine yazdırmayı başardı.

Jamal Murray 35 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 1 top çalma ile Nuggets'ın en skorer oyuncusuydu. Nikola Jokic 28 sayı, 17 ribaund, 12 asist, 2 blok ve 2 top çalma ile triple-double performansı sergilerken, Bruce Brown ve Aaron Gordon 14'er sayılık katkıda bulundular.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 29 sayı, 8 ribaund, 7 asist ve 2 blokla mücadele verdi. Karl-Anthony Towns 26 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Rudy Gobert 16 sayı, 15 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile maçı ve sezonu tamamladı.

PHOENIX SUNS, DENVER NUGGETS'IN RAKİBİ OLDU

Phoenix Suns, Footprint Center'da düzenlenen Batı Konferansı playoff ilk turu 5. maçında LA Clippers'ı 136-130 mağlup edip seriyi 4-1 kazanarak, Batı yarı finallerinde Denver Nuggets'ın rakibi olmaya hak kazandı.

Devin Booker 19/27 şut isabetiyle 47 sayı, 8 ribaund, 10 asist ve 2 top çalma kaydederek gecenin en iyi performansına imza attı. Kevin Durant 31 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynarken, Deandre Ayton 21 sayı, 11 ribaund ve 3 asistle, Chris Paul ise 15 sayı, 5 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile katkıda bulundul.

Clippers'ta Norman Powell 27 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Ivica Zubac 16 sayı, 10 ribaund ve 2 asist kaydetti. Russell Westbrook 3/18 şut isabetiyle maçı 14 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle tamamlarken, Mason Plumlee 20 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle, Nicolas Batum ise 19 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile sezonu kapatmış oldu.