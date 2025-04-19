NBA'de Heat, Hawks'ı uzatmalarda yenerek play-off turuna kaldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Miami Heat, uzatmalarda Atlanta Hawks’ı 123-114 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada Tyler Herro 30 sayı, 7 asist ve 8 ribaunt; Andrew Wiggins 20 sayı, 8 asist ve 8 ribaunt; Bam Adebayo ise 17 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.
Hawks'ta Trae Young’ın 29 sayı, 11 asisti ve Onyeka Okongwu’nun 28 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Miami Heat, play-off turunda Doğu Konferansı’nı lider tamamlayan Cleveland Cavaliers ile karşılaşacak.
NBA tarihinde sezonu 10. sırada tamamlayıp play-off’lara yükselen ilk takım olan Heat, ayrıca iki deplasman galibiyetiyle bu başarıya ulaşan ilk ekip olmayı başardı.
Grizzlies, play'in maçında Mavericks'i yendi
Batı Konferansı’ndaki play-in maçında Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks’i 120-106 mağlup ederek play-off’lara kaldı.
Ev sahibi ekipte Jaren Jackson Jr. 24 sayı; Desmond Bane ve Ja Morant ise 22’şer sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.
Mavericks’te Anthony Davis’in 40 sayı ve 9 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Grizzlies, Batı Konferansı play-off’larında lider Oklahoma City Thunder ile eşleşti.
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