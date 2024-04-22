NBA'de Jayson Tatum triple-double yaptı: Boston Celtics seride 1-0 öne geçti!

Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda kendi sahasında Miami Heat'i 114-94 yenerek seride 1-0 öne geçti.

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Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:47
NBA'de Jayson Tatum triple-double yaptı: Boston Celtics seride 1-0 öne geçti!
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NBA'de play-off heyecanı sürüyor.

Doğu Konferansı'nı zirvede tamamlayan Celtics, play-in oynayarak 8. sırayı alan Heat karşısında serinin ilk maçını, Jayson Tatum'ın 23 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" performansının yardımıyla kazandı.

Normal sezonun en yüksek galibiyet oranına sahip Celtics'te Derrick White 20 ve Kristaps Porzingis 18 sayı kaydetti.

Jimmy Butler'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Heat adına Bam Adebayo'nun 24 ve Delon Wright'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

CLİPPERS GALİBİYETLE BAŞLADI

Batı Konferansı'nda 4. sırayı elde eden Los Angeles Clippers, 5. basamakta yer alan Dallas Mavericks'i ağırladığı mücadeleyi 109-97 kazanarak seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Kawhi Leonard'ın sakatlığı sebebiyle görev yapmadığı Clippers'ta James Harden 28 sayı, 8 asist, Paul George 22 sayı, 6 ribaunt ve Ivica Zubac 20 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 33 sayı, 13 ribaunt, 6 asist ve Kyrie Irving'in 31 sayı, 7 ribaunt, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Boston Celtics-Miami Heat: 114-94

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 109-97

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 109-94

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 94-92


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